Итоги ежегодного конкурса "Растим смену 2021" подвели в Тюмени

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

12 тюменских организаций, предоставивших рабочие места подросткам в возрасте от 14 до 18 лет, приняли участие в ежегодном конкурсе "Растим смену 2021"

В номинации "Лучшая организация города Тюмени, предоставившая наибольшее количество рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан и молодежи, среди организаций внебюджетной сферы, при участии центра занятости населения" победило ООО "Перестрой-ка!".

В номинации "Лучшая организация города Тюмени, предоставившая наибольшее количество рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан и молодежи, среди организаций внебюджетной сферы, без участия центра занятости населения" лидирует ООО "СТРОЙМАТ".

В номинации "Лучшая организация города Тюмени, предоставившая наибольшее количество рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан и молодежи, среди организаций бюджетной сферы, без участия центра занятости населения" - Центр развития творчества детей и юношества "Контакт" города Тюмени.

Обладателем главного приза - переходящего Кубка за особые заслуги в реализации социально-значимых мероприятий по временному трудоустройству подростков и молодежи - стало ООО "Перестрой-ка!"

Всего за 2021 год в Тюмени при поддержке центра занятости населения было трудоустроено 7 тыс. 742 подростка, сообщает пресс-служба городского департамента по спорту и молодежной политике.