Первая цифровая ярмарка вакансий прошла в Тюменском индустриальном университете

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Более тысячи студентов приняли участие в первой цифровой ярмарке вакансий для тюменских студентов, которая прошла в Тюменском индустриальном университете.

О своих профессиях студентам рассказали сотрудники 43 компаний, работающих в таких отраслях, как строительство, транспорт, нефтегазопереработка, IT, электроэнергетика и ЖКХ, сообщает "Тюменская область сегодня".

Ярмарку вакансий провели в рамках реализации общеуниверситетского проекта ТИУ "Карьера FEST".