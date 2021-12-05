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Первая цифровая ярмарка вакансий прошла в Тюменском индустриальном университете

Общество, 19:29 05 декабря 2021

t-l.ru

Более тысячи студентов приняли участие в первой цифровой ярмарке вакансий для тюменских студентов, которая прошла в Тюменском индустриальном университете.

О своих профессиях студентам рассказали сотрудники 43 компаний, работающих в таких отраслях, как строительство, транспорт, нефтегазопереработка, IT, электроэнергетика и ЖКХ, сообщает "Тюменская область сегодня".

Ярмарку вакансий провели в рамках реализации общеуниверситетского проекта ТИУ "Карьера FEST".

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