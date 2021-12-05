Тюменские спортволонтеры 55+ осваивают восточные единоборства

Фото со страницы БФ "Старшее поколение" в соцсети Фото со страницы БФ "Старшее поколение" в соцсети

Тюменские спортивные волонтеры серебряного возраста, участвующие в проекте "Бабушкин workout" занимаются в Академии восточных единоборств. Под руководством опытного наставника Елены Толстых они практикуют ушу и гимнастику цигун, изучают медитативные упражнения, направленные на улучшение общего состояния здоровья, гибкости и душевного равновесия.

Проект "Бабушкин workout" соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение", является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области. В этом году проект перешел на новый уровень, став победителем конкурса "Спорт для всех", организованного Благотворительным фондом Владимира Потанина.

Получить более подробную информацию можно получить по тел. 30-39-59, а также на интернет-сайте www.stp-to.ru или через официальную группу в "ВКонтакте" фонда "Старшее поколение" www.vk.com/starsheepokolenie. Автор инициативы "Бабушкин Workout", Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение", приглашает к участию в самой здоровье сберегающей инициативе энергичных горожан предпенсионного и пенсионного возраста.