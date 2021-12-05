Тюменский проект занял третье место намеждународном форуме #МЫВМЕСТЕ

Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Проект "Спортивное поколение" Екатерины Трапезниковой из с. Успенка Тюменского района занял третье место на международном форуме #МЫВМЕСТЕ в номинации "Здоровье нации" трека "Волонтеры и НКО".

Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Задача моего проекта - помочь детям из отдаленных территорий Тюменской области выбрать свой вид спорта", - рассказала самая юная финалистка форума Екатерина Трапезникова.

Победители получат гранты на развитие своих проектов до 2,5 млн рублей, путешествие по России, продвижение на ведущих площадках Рунета и многое другое.

Евгений Бабенко