В Тюмени тариф на содержание и ремонт жилья увеличится с начала 2022 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый тариф на содержание и ремонт жилого помещения в Тюмени вступит в силу с 1 января 2022 года. Он появится в квитанциях после 1 февраля.

Начальник финансово-экономического управления департамента городского хозяйства Светлана Крафт пояснила, что тариф составлен как конструктор, учитывает необходимые виды работ и состав общего имущества, мест общего пользования, прилегающих территорий, земельных участков, технологического оборудования, чтобы более четко понимать необходимый для конкретного дома минимальный перечень работ, а также получить возможность его расширить. Размеры платы указаны здесь.

Изменения тарифа коснутся нанимателей жилых помещений, если действующий размер платы за содержание и ремонт жилого помещения согласно договору управления превышает вновь установленный органом местного самоуправления размер платы. А также собственников помещений в многоквартирниках, которые на их общем собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом; об установлении размера платы за содержание жилого помещения. В остальных случаях продолжает действовать размер платы, установленный решением общего собрания собственников или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации, проводимого органом местного самоуправления.

Так, для жильцов девятиэтажного дома в Тюмени, оборудованном лифтом и бездействующим мусоропроводом, стоимость услуг по содержанию и ремонту общего имущества с января 2022 года в среднем составит 29,75 рублей за один квадратный метр. Это коснется нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, либо собственников помещений, которые не определили на общем собрании размер платы, не выбрали способ управления, пояснили в администрации города.

Все льготы и меры социальной поддержки жителей по оплате жилищно-коммунальных услуг сохранятся в полном объеме.

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Директор департамента городского хозяйства, заместитель главы Тюмени Семён Тегенцев на встрече с управляющими организациями отметил, что последний раз размер платы за содержание и ремонт жилого помещения рассчитывался в 2003 году. С тех пор изменились нормы законодательства, экономические условия, налоговые начисления, требования к аварийно-диспетчерскому обслуживанию домов, эксплуатация современного технологического оборудования. Высокие требования к содержанию жилищного фонда предъявляют сами тюменцы.

"Развитие Тюмени требует от нас более тщательно относиться к содержанию многоквартирных домов и их дворов. Такие же запросы озвучивают и сами жители. Многие дома значительно отличаются друг от друга по техническому состоянию и составу оборудования. Наша задача – как можно дольше сохранить хорошее состояние дома после проведенных работ и предоставлять жилищные услуги надлежащего качества, устраивающего жителей", – сказала начальник Государственной жилищной инспекции – главный государственный жилищный инспектор Тюменской области Лариса Боровицкая.

Размер платы за содержание жилого помещения применяется только в случаях, установленных Жилищным кодексом России. В случае нарушения управляющими организациями жилищного законодательства, в том числе в части определения размера платы за содержание жилого помещения, жители смогут обратиться с заявлением в надзорный орган – Государственную жилищную инспекцию Тюменской области.