В Тюмени в середине недели похолодает до минус 15

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Тюмени в ближайшую неделю, с 6 по 12 декабря.

По данным центра Фобос, в первую половину периода в регион будет поступать арктический воздух и температура понизится до минус 15. Однако уже в четверг станет значительно теплее.

4 декабря в Тюмени ожидается до минус 6 градусов днем и до минус 9 ночью. В течение суток возможен небольшой снег, скорость западного ветра составит 6 м/с.

7 и 8 декабря дневная температура воздуха будет от 11 до 13 градусов мороза, ночная – до минус 15 градусов. В эти дни осадки маловероятны, ожидается слабый северо-западный ветер.

9 декабря днем потеплеет до минус 3 градусов, ночью ожидается до минус 5. Синоптики прогнозируют умеренный юго-западный ветер.

10 декабря в течение суток столбики термометров не будут опускаться ниже 5 градусов мороза. День будет пасмурным, а скорость юго-восточного ветра не превысит 2 м/с.

В выходные дни, 11 и 12 декабря, среднесуточная температура воздуха составит минус 6 градусов, возможен небольшой снег и северо-западный ветер со скоростью до 5 м/с.

Любовь Голышева