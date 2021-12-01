"Мониторинг цен" повышает эффективность расходования бюджетных средств

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональная информационная система "Мониторинг цен" позволила оптимально выстроить связи между учреждениями социальной сферы Тюменской области и поставщиками продовольственных товаров.

В 2021 году, сообщает пресс-служба областной думы, в систему внесены данные 358 учреждений сфер образования, здравоохранения, социального развития, молодежной политики и спорта.

"Фактический объем закупок продуктов питания в первом полугодии 2021 года составил 1 млрд 938,39 млн. рублей, - отмечено в сообщении. – По сравнению с аналогичным показателем того же периода 2019 года увеличился на 416,394 млн. рублей (27,36 %)".

Доля продукции тюменского производства в объеме закупок продукции, по которой имеются производственные мощности в регионе, в первом полугодии текущего года составила 82,9 %.

Региональная информационная система "Мониторинг цен" работает в Тюменской области с 2015 года. Эта электронная система позволяет в режиме онлайн проводить мониторинг закупок государственными и муниципальными учреждениями, отслеживать объемы и цены, по которым они проводятся.

Благодаря прозрачности системы, а также определению, исходя из анализа рынка, рекомендуемых цен различных товаров, отмечается экономия бюджетных средств, повышение эффективности их расходования.