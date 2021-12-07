8 декабря - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ТОГИРРО (ул. Советская, 56) начнется открытие курса "Внедрение ИКТ в образовательный процесс и инфраструктуру школы".

В Тюмени в 12 часов в ОДЦ "Ребячья Республика" (38 км Салаирского тракта) начнется "День добровольца в Тюменской области".

В Тюменив 12 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" начнется церемония награждения и гала-концерт победителей регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Тюменской области.

В Тюмени в 14 часов 30 минут начнется вебинар "Экосистемный подход в развитии территорий. Создание привлекательных инвестиционных проектов через инструменты креативных индустрий" с участием эксперта Сергея Долгова. Регистрация по ссылке.

В Тюмени в 15 часов в библиотеке № 2 им. А.А. Гришина (ул. Мира, 31/2) начнется рекомендательная беседа "Будь здоров, подросток!".

Интересное в этот день:

1832 — в Петербурге основана Николаевская академия Генерального штаба (ныне Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил РФ).

1941 — 20-я армия освободила Красную Поляну, ближайший к Москве населённый пункт, оккупированный немецкой армией.

1963 — катастрофа Boeing 707 в Элктоне из-за попадания молнии. Погиб 81 человек — рекорд Гиннесса, как самая смертоносная молния.

1974 — референдум в Греции по вопросу о принятии новой конституции.

1987 — в Вашингтоне подписан Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США.

1991 — подписано Беловежское соглашение о создании СНГ и прекращении существования СССР.

1992 — вышел указ президента Российской Федерации Бориса Ельцина о создании Федерального казначейства.

1999 — в Москве прошло подписание договора о создании Союзного государства России и Беларуси.

2005 — окончание использования паровозной тяги в Китае. На Цзитунской железной дороге потушены все оставшиеся в стране паровозы.