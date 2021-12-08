9 декабря - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) начнется исторический час "За веру и верность".

В Тюмени в 12 часов в В Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется открытие выставки живописи Валентины Коневой "Урал Приполярный. Парнук".

В Тюмени в 13 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется памятная встреча с председателем ТРОО ветеранов десантных войск "Союз десантников", подполковником запаса Григорием Григорьевым "О Родине, о мужестве, о славе".

В Тюмени в 13 часов 30 минут в концертном зале ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется видеовикторина "Герои живут среди нас".

В Тюмени в 15 часов в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) начнется встреча с актуальной книгой "Я имею право знать".

В тюмени в 16 часов в центре "Аванпост" начнется встреча представителей Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова с юнармейцами и обучающимися СГ ДПВС.

В Тюмени в 19 чаов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется лекция советника книжного клуба "Другой разговор" и организатора образовательных проектов Дарьи Косолаповой об эмоциональном выгорании.

Интересное в этот день:

1824 — победой над армией испанских колонизаторов в битве при Аякучо обеспечена независимость Перу.

1836 — первая постановка в Петербурге оперы М. И. Глинки "Жизнь за царя".

1905 — провозглашена Красноярская республика.

1931 — провозглашена Вторая Испанская Республика.

1941 — освобождение городов Ельца и Венёва от нацистских захватчиков.

1968 — Дуглас Энгельбарт впервые публично продемонстрировал изобретённые им или в его лаборатории компьютерную мышь и гипертекст.

2001 — столкновение трех грузовых поездов на станции Гонжа (Амурская область).