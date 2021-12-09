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Четыре проекта из Ялуторовска отметили на туристической премии Russian Event Awards

Общество, 12:05 09 декабря 2021

группа "Ялуторовский острог" ВКонтакте | Фото: группа "Ялуторовский острог" ВКонтакте

Четыре проекта культурного центра "Арт-вояж" в Ялуторовске завоевали Гран-при и призовые места конкурса Russian Event Awards-2021. Это главная национальная премия в области событийного туризма.

Гран-при конкурса в номинации "Лучшее детское туристическое событие" получило приключение-бродилка "Масленичный разгуляй".

Первое место в номинации "Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма" у народного праздника "Августовские спасы".

Вторым местом в номинации "Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия" отмечен Ялуторовский острог.

Туристический маршрут "Сибирский карнавал" завоевал третье место в номинации "Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал".

Всего на X национальном конкурсе Russian Event Awards-2021 было представлено более 250 туристических проектов из 50 регионов России.

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# туризм , Ялуторовск

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