День открытых дверей ТюмГУ пройдет онлайн 12 декабря
День открытых дверей ТюмГУ пройдет в онлайн-формате 12 декабря, начало трансляции в 12 часов. Абитуриенты, их родители и педагоги смогут пзнакомиться с университетом, проконсультироваться у представителей разных институтов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.
День открытых дверей состоится в виде образовательного форума. Планируются выступления по трем направлениям: для молодежи, родителей и педагогов, а также всех гостей, которым интересны основные образовательные тренды.
У участников сформируется понятное представление о том, какие перспективы открывает обучение в Тюменском госуниверситете, на что сегодня направлен фокус в подготовке специалистов и как подготовиться к поступлению в вуз.
Участников ждет интеллектуальная игра и ценные подарки.
Регистрация на день открытых дверей ТюмГУ и программа здесь.
Трансляция пройдет на виртуальной площадке "Университет - территория возможностей".