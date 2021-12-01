День открытых дверей ТюмГУ пройдет онлайн 12 декабря

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День открытых дверей ТюмГУ пройдет в онлайн-формате 12 декабря, начало трансляции в 12 часов. Абитуриенты, их родители и педагоги смогут пзнакомиться с университетом, проконсультироваться у представителей разных институтов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

День открытых дверей состоится в виде образовательного форума. Планируются выступления по трем направлениям: для молодежи, родителей и педагогов, а также всех гостей, которым интересны основные образовательные тренды.

У участников сформируется понятное представление о том, какие перспективы открывает обучение в Тюменском госуниверситете, на что сегодня направлен фокус в подготовке специалистов и как подготовиться к поступлению в вуз.

Участников ждет интеллектуальная игра и ценные подарки.

Регистрация на день открытых дверей ТюмГУ и программа здесь.

Трансляция пройдет на виртуальной площадке "Университет - территория возможностей".