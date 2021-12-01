11 декабря - события дня
В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется открытый зимний Кубок Тюменской области по интеллектуальным играм среди студентов.
В Тюмени в 12 часов в ТЦ "Тюменский" (ул. Мельникайте, 126/3) начнется акция "День заказа подарков и написания писем Деду Морозу".
В Тюмени в 12 часов в сквере "Казачьи луга" и Центре русской культуры (ул. Домостроителей, 22/2) начнется литературно-музыкальная композиция "Имя гордое – Россия!".
В Тюмени в 14 часов в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется концертная программа артистов ЦКиТ "Тюмень" в рамках новогодних мероприятий.
В Тюмени в 16 часов в Информационно-библиотечном центре для молодёжи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется работа клуба любителей английского языка "Brainstorm".
В Тюменской области на нескольких площадках пройдет третий день фестиваля документального кино "КинЗа".
Интересное в этот день:
1618 — между Речью Посполитой и Русским царством подписано Деулинское перемирие завершившее Русско-польскую войну.
1699 — Пётр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага Российского военного флота.
1816 — Индиана стала девятнадцатым штатом США.
1946 — при ООН организован ЮНИСЕФ.
1972 — Юджин Сернан и Харрисон Шмитт ("Аполлон-17") совершили шестую и последнюю в XX веке посадку космического корабля на лунную поверхность.
1976 — спущен на воду на Щецинской судоверфи в Польше учебный корабль "Перекоп". Корабль был построен для ВМФ СССР по проекту 887 "Смольный".
1981 — в ходе гражданской войны в Сальвадоре правительственные войска устроили резню в деревне Эль-Мозоте. Погибло более 700 человек.
1988 — крупнейшая авиакатастрофа в Армении (77 погибших).
1994 —начало Первой Чеченской войны.