12 декабря - события дня
В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1, малый зал) начнется шахматная встреча сообщества SHAHMATIST.
В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется квартирник, посвященный Дню Конституции.
В Тюмени в 12 часов на сайте тюмгуонлайн.рф начнется Общеуниверситетский день открытых дверей Тюменского госуниверситета.
В Тюменской области по ссылке пройдет арт-викторина, посвященная Международному дню художника.
Интересное в этот день:
1817 — в Москве состоялось торжественное открытие Манежа.
1911 — Столица Индии перемещена из Калькутты в Дели.
1941 — Великая Отечественная война: освобождены Солнечногорск и Сталиногорск.
1955 — рабочий поселок Братск преобразован в город.
1961 — в США запущен на орбиту первый в мире радиолюбительский спутник OSCAR-1.
1963 — Кения получила независимость от Великобритании.
1989 — Начался Второй съезд народных депутатов СССР.
1993 — всенародным голосованием была принята новая Конституция Российской Федерации.
1995 — три истребителя Су-27 пилотажной группы "Русские витязи" врезались в гору под Камранью (Вьетнам); погибло четверо лётчиков.
2008 — Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне и стала 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении.