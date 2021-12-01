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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

12 декабря - события дня

Общество, 18:00 11 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1, малый зал) начнется шахматная встреча сообщества SHAHMATIST.

В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется квартирник, посвященный Дню Конституции.

В Тюмени в 12 часов на сайте тюмгуонлайн.рф начнется Общеуниверситетский день открытых дверей Тюменского госуниверситета.

В Тюменской области по ссылке пройдет арт-викторина, посвященная Международному дню художника.

Интересное в этот день:

1817 — в Москве состоялось торжественное открытие Манежа.

1911 — Столица Индии перемещена из Калькутты в Дели.

1941 — Великая Отечественная война: освобождены Солнечногорск и Сталиногорск.

1955 — рабочий поселок Братск преобразован в город.

1961 — в США запущен на орбиту первый в мире радиолюбительский спутник OSCAR-1.

1963 — Кения получила независимость от Великобритании.

1989 — Начался Второй съезд народных депутатов СССР.

1993 — всенародным голосованием была принята новая Конституция Российской Федерации.

1995 — три истребителя Су-27 пилотажной группы "Русские витязи" врезались в гору под Камранью (Вьетнам); погибло четверо лётчиков.

2008 — Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне и стала 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении.

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