Госавтоинспекция: 43 человека погибли в ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Госавтоинспекция Тюменской перед новогодними праздниками области усилит контроль на федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. Это единственная автодорога, на которой в 2020 году выросло число погибших в ДТП - 43 человека, в 2019 году – 38.

Учитывая, что в декабре 2019 года ДТП с погибшими на северной трассе случались особенно часто, число нарядов ДПС здесь будет увеличено. В Уватский район для контроля за движением из Тюмени передислоцированы наряды специализированного взвода ДПС ГИБДД.

Автоинспекторы призывают водителей выбирать безопасную скорость в зимних условиях, учитывать погоду, видимость и состояние проезжей части, а также соблюдать безопасную дистанцию и избегать опасных маневров обгона, особенно на затяжных поворотах и участках со сложным рельефом местности.