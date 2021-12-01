14 декабря - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в онлайн-формате начнется Международный молодежный конкурс патриотической песни "Димитриевская суббота".

В Тюмени в 15 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется финал областного конкурса молодежных социальных инициатив "Сильные духом".

Интересное в этот день:

1893 — в Москве на Красной площади торжественно открыты Верхние торговые ряды (торговый комплекс ГУМ).

1896 — в Глазго заработала третья в мире подземная система метрополитена.

1900 — опубликование учения Макса Планка о квантовой механике.

1911 — экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса.

1943 — постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) утверждён Государственный гимн СССР ("Сталинский").

1955 — Австрия, Албания, Болгария, Венгрия, Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, Лаос, Ливия, Непал, Португалия, Румыния, Финляндия, Цейлон приняты в ООН.

1958 — третья советская антарктическая экспедиция впервые достигла южного полюса недоступности в Антарктиде (463 км от Южного полюса) и основала там временную станцию "Полюс недоступности".

1986 — завершено строительство "объекта Укрытие" над четвёртым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции.

1998 — начала своё вещание радиостанция "Наше радио".

2004 — открыт Виадук Мийо, самый высокий в мире транспортный мост.