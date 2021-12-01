15 декабря - события дня

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание комиссии по социальному развитию.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) начнется развивающий час "В гостях у Снеговика".

В Тюмени в 13 часов в центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) литературно-поэтический вечер "Стихи мои! Свидетели живые".

В Тюмени в 11 часов по адресу ул. Ямская, 39 начнется открытие нового многопрофильного медицинского центра с круглосуточным стационаром "ЮниМед".

В Тюмени в 14 часов в деловом доме "Петр Столыпин" (50 лет Октября, 8"б") начнется подведение итогов реализации пилотного проекта инвестиционнного акселератора для муниципалитетов.

В Тюмени в 16 часов 30 минут в мультицентре "Конторе пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мероприятие для представителей студотрядов, посвященное итогам третьего трудового семестра-2021.

В Тюмени в 17 часов в центре русской культуры (ул. Камчатская, 1а) начнется театрализованное представление "Веселись детвора, Новый год встречать пора".

В Тюмени в 18 часов в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) начнется концерт в рамках проекта "Музыкальные вечера в музее".

В Тюмени в молодежном театральном центре "Космос" пройдет международный фестиваль хореографических спектаклей "SOMA".

Интересное в этот день:

1821 — учреждено Французское географическое общество.

1884 — в Пенсильвании зарегистрировано Общество Сторожевой башни.

1965 — первый групповой полет американских космических кораблей "Джемини-7" и "Джемини-6А", впервые в космосе находились одновременно четыре астронавта.

1966 — О. Дольфусом (Франция) в Медонской обсерватории в эпоху невидимости колец Сатурна открыт его десятый спутник, названный Янусом.

1970 — советская межпланетная станция Венера-7 успешно совершила посадку на Венере.

1978 — Китайская Народная Республика и США приходят к соглашению о нормализации дипломатических отношений.

1984 — была запущена автоматическая межпланетная станция "Вега-1".

1997 — катастрофа Ту-154 в Шардже (ОАЭ). Погибло 85 человек.

2000 — остановлен 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС. ЧАЭС полностью выведена из работы.