Россельхозбанк поддерживает лучших студентов ГАУ "Северного Зауралья"

| Фото: пресс-служба Тюменского филиала Россельхозбанка | Фото: пресс-служба Тюменского филиала Россельхозбанка

Торжественное вручение именных стипендиальных сертификатов лучшим студентам ГАУ Северного Зауралья состоялось в рамках Дня финансовой грамотности при участии директора Тюменского филиала Россельхозбанка Михаила Стебихова и ректора университета Елены Бойко.

Обладателями сертификатов стали Валерия Ивлиева, Мария Козлова, Максим Ветров, Наталья Лучкина, Валерия Щелокова, Алексей Тельманов, Мария Петрова. Ребята будут дополнительно получать по 15 тыс. рублей в месяц.

Россельхозбанк выделяет премиальный фонд для талантливых студентов-аграриев. Для получения стипендии обучающиеся должны иметь отличные оценки и вести активную научно-исследовательскую работу. "В этом году количество стипендиатов увеличилось, что показывает рост потенциала наших студентов", – прокомментировала ректор университета.

"Я учусь на ветеринара и после окончания обучения планирую работать по специальности. Когда мы чувствуем поддержку и знаем, что нас ценят, конечно, хочется еще больше расти в профессиональном плане, а также работать на благо общества", - рассказала Мария Петрова.

Как рассказал директор Тюменского филиала Россельхозбанка, целью стипендиальной программы является развитие и поддержка талантливой молодежи, обучающейся по наиболее важным специальностям для аграрного сектора экономики, а также наращивание кадрового потенциала агропромышленного комплекса России. Всего филиал направит на выплату стипендий 1,26 млн рублей.

"Я очень рад познакомиться с лучшими студентами аграрного университета. Поддержка талантливой молодежи, которая готова жить и работать на селе – одна из приоритетных задач Россельхозбанка. Для нас важно отметить ребят, которые прикладывают все силы, чтобы вырасти большими специалистами и трудиться на Тюменской земле. Хочется поздравить новых стипендиатов и пожелать не бояться трудностей, радоваться успехам и стремиться всегда к победе", - подчеркнул Михаил Стебихов.

И.о. начальника отдела по развитию корпоративного канала продаж Анна Шматенко обсудила со студентами наиболее актуальные вопросы финансовой грамотности. В рамках встречи сотрудники банка рассказали о других партнерских программах, реализующихся совместно с университетом, в частности об образовательном проекте "Школа фермера", и о других перспективных направлениях сотрудничества.

Напомним, в стипендиальную программу РСХБ на 2021-2022 учебный год дополнительно были включены 12 филиалов вузов, подведомственные Минсельхозу. В программе банка задействовано 49 регионов России, 66 университетов, количество студентов увеличилось до 450 человек, а размер стипендий - до 15 тыс. рублей.