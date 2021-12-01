Тюменцам расскажут об основах предпринимательства на бесплатных занятиях в ТюмГУ

| Фото: группа "Предприниматели «ОПОРА РОССИИ» Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Предприниматели «ОПОРА РОССИИ» Тюмень" ВКонтакте

Бесплатные занятия для всех желающих по основам предпринимательства пройдут на базовой кафедре ТюмГУ, сообщают организаторы.

16 декабря состоится электив "Психология карьеры и бизнеса". Тема занятия: "Предпринимательская этика".

17 декабря пройдет электив "Технология личной эффективности". Тема - "Технология жизненного успеха".

Занятия пройдут в 406 аудитории Института государства и права (Ленина, 38) с 15 часов 45 минут до 19 часов. Преподаватели — действующие предприниматели, члены ТРО "Опоры России".

Для посещения с собой необходимо иметь маску и паспорт (на территории университета действует пропускной режим).

По любым вопросам следует обращаться к руководителю проектного центра кафедры Александру Мелкобродову.