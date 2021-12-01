16 декабря - события дня
В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется пятое заседание Тюменской областной думы.
В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе в режиме ВКС начнется заседание комиссии по градостроительству и землепользованию.
В Тюмени в 11 часов в концертном зале ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется театрализованное представление в резиденции сибирского Деда Мороза "Снежные приключения".
В Тюмени в 12 часов в ТРЦ "Магеллан" (ул. 50 лет Октября, 14) начнется акция "Елочка добра".
В Тюмени в детском технопарке "Кванториум" пройдет второй всероссийский чемпионат "Kvantorace-2021".
В Тюмени в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) пройдет ярмарка продукции местных товаропроизводителей.
В Тюмени в молодежном театральном центре "Космос" пройдет международный фестиваль хореографических спектаклей "SOMA".
В Тобольске в 16 часов начнется торжественная церемония пуска газа в микрорайоне Восточном.
Интересное в этот день:
1237 — начало осады Рязани войском хана Батыя.
1631 — сильное извержение вулкана Везувия на юге Италии.
1899 — основан футбольный клуб "Милан".
1944 — начало Арденнского наступления.
1946 — Кристиан Диор открыл свой дом моды в Париже.
1947 — Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн в лабораториях Bell Labs впервые создали действующий биполярный транзистор.
1960 — столкновение двух пассажирских самолетов над Нью-Йорком. Крупнейшая авиакатастрофа в мире, при расследовании впервые использованы данные бортовых самописцев.
1991 — Казахстан объявил о своей независимости.
1999 — жительница Квебека Селин Дион награждена премией за продажу в течение десятилетия 100 миллионов своих альбомов.