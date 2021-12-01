16 декабря - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется пятое заседание Тюменской областной думы.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе в режиме ВКС начнется заседание комиссии по градостроительству и землепользованию.

В Тюмени в 11 часов в концертном зале ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется театрализованное представление в резиденции сибирского Деда Мороза "Снежные приключения".

В Тюмени в 12 часов в ТРЦ "Магеллан" (ул. 50 лет Октября, 14) начнется акция "Елочка добра".

В Тюмени в детском технопарке "Кванториум" пройдет второй всероссийский чемпионат "Kvantorace-2021".

В Тюмени в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) пройдет ярмарка продукции местных товаропроизводителей.

В Тюмени в молодежном театральном центре "Космос" пройдет международный фестиваль хореографических спектаклей "SOMA".

В Тобольске в 16 часов начнется торжественная церемония пуска газа в микрорайоне Восточном.

Интересное в этот день:

1237 — начало осады Рязани войском хана Батыя.

1631 — сильное извержение вулкана Везувия на юге Италии.

1899 — основан футбольный клуб "Милан".

1944 — начало Арденнского наступления.

1946 — Кристиан Диор открыл свой дом моды в Париже.

1947 — Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн в лабораториях Bell Labs впервые создали действующий биполярный транзистор.

1960 — столкновение двух пассажирских самолетов над Нью-Йорком. Крупнейшая авиакатастрофа в мире, при расследовании впервые использованы данные бортовых самописцев.

1991 — Казахстан объявил о своей независимости.

1999 — жительница Квебека Селин Дион награждена премией за продажу в течение десятилетия 100 миллионов своих альбомов.