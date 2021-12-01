18 декабря - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Центре туризма и краеведения дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Перекопская, 34) начнется торжественное открытие чемпионата России по ледолазанию.

В Тюмени в 11 часов на площади микрорайона "Плеханово" (пер. Кузнечный) начнется театрализованное уличное представление "Под Новый год".

В Тюмени в 12 часов в ТЦ "Тюменский" (ул. Мельникайте, 126/3) начнется акция "В гостях

у Снегурочки".

В Тюмени в 12 часов в ТРЦ "Магеллан" (ул. 50 лет Октября, 14) начнется акция "Новогоднее поздравление".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 7 им. И.М. Ермакова (ул. Камчатская, 1а) начнется новогодняя беседа "Праздник ёлки и зимы".

В Тюмени в 12 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется интерактивная программа "Новогодняя чехарда".

В Тюмени в 16 часов 30 минут в библиотеке № 14 (ул. Геологоразведчиков, 38/4) начнется новогодний вечер "В гостях у русской зимы".

Интересное в этот день:

1708 — указом Петра I территория России была разделена на 8 губерний.

1833 — впервые исполнен Гимн Российской империи "Боже, Царя храни!".

1876 — первая рабочая демонстрация в Петербурге, на Казанской площади.

1892 — премьера балета Чайковского "Щелкунчик".

1925 — в Москве открылся XIV съезд ВКП(б).

1940 — утвержден "План Барбаросса" нападения нацистской Германии на СССР.

1953 — начато цветное телевизионное вещание с использованием системы NTSC.

1958 — запущен первый в мире спутник связи.

1970 — советской АПЛ К-162 установлен мировой рекорд скорости для подводных лодок — 44,7 узла (82,78 км/ч).

1973 — основан Исламский банк развития.

1981 — первый полёт стратегического бомбардировщика Ту-160.

1987 — выпущена первая версия языка Perl.

1995 — образованы подразделения собственной безопасности в системе МВД России.

2020 — в РФ на АО "Адмиралтейские верфи" спущена на воду ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс".