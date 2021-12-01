В Тобольске задержали мужчину, который выложил интимные фото бывшей жены в интернет

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в незаконном распространении интимных фотографий, осудят в Тобольске, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В июне 2021 года 46-летний тоболяк разместил в интернете интимные фотографии бывшей супруги. Когда женщина написала заявление в полицию, он уехал из города. Мужчину объявили в федеральный розыск, после установления его местонахождения, задержали.

Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.