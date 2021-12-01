  • 20 декабря 202120.12.2021понедельник
  • USD73,7330
    EUR83,5026
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

20 декабря - события дня

Общество, 17:32 19 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в фойе ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется открытие выставки творчества "Пока часы двенадцать бьют".

В Тюмени в 15 часов в ТЦ "Тюменский" (ул. Мельникайте, 126/3) начнется акция "Снежинка добра".

В Тюмени в 17 часов в ДК "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки "Тигрулька" в рамках новогодней недели "Белоснежные фантазии".

Интересное в этот день:

1408 — хан Едигей отступил от стен Москвы. Окончание последнего крупного набега на Русь.

1699 — указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января.

1792 — открыто почтовое сообщение между США и Канадой.

1828 — Канада установила дипломатические отношения с Россией.

1879 — Томас Альва Эдисон провёл демонстрацию работы лампы накаливания.

1892 — инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман получили первый патент на пневматические автомобильные шины.

1924 — Адольф Гитлер, приговоренный за государственную измену к 5 годам заключения, освобожден из Ландсбергской тюрьмы после девяти месяцев заточения.

1938 — в СССР введены трудовые книжки.

1939 — в СССР учреждены Сталинские премии (просуществовали до 1954).

1963 — впервые для жителей Западного Берлина разрешён проход через Берлинскую стену для однодневного посещения родственников в ГДР.

1987 — после столкновения с танкером "Вектор" затонул паром "Донья Пас", погибли 4375 человек.

1996 — компания NeXT объединилась с Apple Computer, начата разработка Mac OS X.

1999 — Португалия передала остров Макао Китаю.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:48 19.12.2021Число безработных в Тюменской области снизилось
19:49 19.12.2021Тоболяков приглашают новогодние мастер-классы "Будь в ресурсе"
19:36 19.12.2021Зарина Догузова: благодаря фильму "Елки-8 россияне откроют для себя Тюмень
18:53 19.12.2021Специальную чартерную программу в Тюменскую область в новом зимнем сезоне запустят 30 декабря