20 декабря - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в фойе ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется открытие выставки творчества "Пока часы двенадцать бьют".

В Тюмени в 15 часов в ТЦ "Тюменский" (ул. Мельникайте, 126/3) начнется акция "Снежинка добра".

В Тюмени в 17 часов в ДК "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки "Тигрулька" в рамках новогодней недели "Белоснежные фантазии".

Интересное в этот день:

1408 — хан Едигей отступил от стен Москвы. Окончание последнего крупного набега на Русь.

1699 — указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января.

1792 — открыто почтовое сообщение между США и Канадой.

1828 — Канада установила дипломатические отношения с Россией.

1879 — Томас Альва Эдисон провёл демонстрацию работы лампы накаливания.

1892 — инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман получили первый патент на пневматические автомобильные шины.

1924 — Адольф Гитлер, приговоренный за государственную измену к 5 годам заключения, освобожден из Ландсбергской тюрьмы после девяти месяцев заточения.

1938 — в СССР введены трудовые книжки.

1939 — в СССР учреждены Сталинские премии (просуществовали до 1954).

1963 — впервые для жителей Западного Берлина разрешён проход через Берлинскую стену для однодневного посещения родственников в ГДР.

1987 — после столкновения с танкером "Вектор" затонул паром "Донья Пас", погибли 4375 человек.

1996 — компания NeXT объединилась с Apple Computer, начата разработка Mac OS X.

1999 — Португалия передала остров Макао Китаю.