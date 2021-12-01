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В Тюмени назовут автора лучшей новогодней игрушки

Общество, 12:08 19 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Традиционный онлайн-конкурс для детей "Новогодний калейдоскоп" стартовал в Тюмени. Заявки на участие принимаются до 23 декабря, сообщает дворец творчества и сопрта "Пионер".

Юным жителям Тюмени предлагают побороться за победу в двух номинациях - "Игрушка на елочку" и "Новогодние чтецы". Возраст участников – от 1,5 до 12 лет.

В номинации "Игрушка на елочку" необходимо изготовить своими руками елочную игрушку, сфотографировать ее на зеленом фоне, а также в руках ребенка-автора и прислать обе фотографии в сообщения группы ВКонтакте или в директ Инстаграм.

Участники номинации "Новогодние чтецы" должны записать на видео выразительное прочтение новогоднего стихотворения и прислать в сообщения группы ВКонтакте или в директ Инстаграм.

В заявке также необходимо указать фамилию, имя и возраст ребенка. Итоги конкурса будут объявлены 29 декабря. Победителей ждут призы.

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# конкурс , Новый год

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