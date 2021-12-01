21 декабря - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в лобби-баре "Лев Бакст" (​Ленина, 2а блок Б) начнется пресс-завтрак "СРОСТО: роль саморегулируемой организации в повышении профессионализма строительной отрасли".

В Тюмени в 12 часов в ТРЦ "Магеллан" (ул. 50 лет Октября, 14) начнется акция "Снежинка добра".

В Тюмени в 12 часов в ТРЦ "Колумб" (ул. Московский тракт, 118) начнется акция "Елочка добра".

В Тюмени в 14 часов на площади ДК "Торфяник" (ул. Малышева, 24) начнутся семейные старты "На старт, внимание, Новый год!".

В Тюмени в 17 часов в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", "Инстраграм" начнется прямая линия с губернатором Тюменской области Александром Моором.

В Тюмени в 17 часов в ТРЦ "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1) начнется новогодний челлендж от мультицентра "Моя территория".

В Тюмени в 17 часов в ТЦ "Тюменский" (ул. Мельникайте, 126/3) начнется акция "Снежинка добра".

В Тюмени в 18 часов в ТРЦ "Па-На-Ма" (ул. 2-я Луговая, 30) начнется новогодний проект "Резиденция Деда Мороза и Снегурочки".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется игра "В коллабе с регионом".

Интересное в этот день:

1891 — в Спрингфилдском колледже 18 студентов провели первую в истории игру в баскетбол.

1898 — США установили военное правление на Филиппинах.

1899 — в России вышел первый номер журнала "Огонек".

1925 — в Москве состоялась премьера фильма "Броненосец Потемкин".

1928 — основан город Тупансиретан в Бразилии.

1937 — премьера первого полнометражного мультфильма Уолта Диснея "Белоснежка и семь гномов".

1939 — начало производственной деятельности одной из крупнейших судостроительных верфей России — завода № 402 (ныне ОАО "ПО Севмаш").

1941 — 4-я армия освободила город Будогощь.

1953 — открыта Сталиногорская детская железная дорога.

1965 — в СССР произведен запуск ИСЗ "Космос-101".

1966 — СССР осуществил успешный запуск межпланетной станции "Луна-13".

1976 — катастрофа Ан-22 "Антей" в Брянской области.

1991 — упразднение СССР и создание Содружества Независимых Государств.

2007 — в Шенгенское соглашение вошли 9 стран ЕС — Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Мальта.

2009 — с космодрома Байконур осуществлён запуск пилотируемого корабля "Союз ТМА-17".