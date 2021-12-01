Тюменские игрушки названы среди "100 лучших товаров России"

| Фото: ТПК "Умничка" | Фото: ТПК "Умничка"

Тюменское производственное предприятие "Умничка" стало победителем конкурса "100 лучших товаров России". Степень лауреата получила авторская разработка компании - декоративно-развивающие панели "Городская среда".

Это игровое оборудование также стало лауреатом конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области - 2021".

"Городская среда" - это 32 метра декоративно-развивающих панелей для детей от 3 до 7 лет. Оборудование сочетает профессиональный дизайн и развивающие составляющие для проведения занятий с детьми в дошкольных учреждениях. Игровое оборудование не имеет аналогов в России. Оно было запущено в производство в Тюмени в 2020 году в преддверии 7 сентября - Всемирного дня отказа от военной игрушки.

Впервые "Городская среда" была установлена в тюменском детском саду № 185 - "Фантазёры", который был возведен в рамках нацпроекта "Демография".

Развивающий комплекс включает 7 тем: "Кремль", "Остановка", "Магазин", "Скейт-парк", "МЧС", "Поликлиника", "Полиция". Игровые панели учат детей ориентироваться в городе, правилам безопасности, рассказывают о профессиях и работе различных городских служб. С их помощью педагог имеет возможность проводить занятия патриотической, исторической направленностей, рассказывать об окружающем мире.

Каждый комплекс оснащен специальным оборудованием для развития мелкой моторики, речи, мышления, внимания, памяти. Дети смогут освоить счет в пределах 10 и простейшие математические действия, составят представление о простых геометрических фигурах.

Организатор конкурса - Росстандарт.