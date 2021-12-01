25 декабря - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов на территориях, прилегающих к дому № 31 по ул. Льва Толстого, к Выставочному залу (ул. Севастопольская, 12), к ТЦ "П.О.Р.Т." (ул. Мельникайте, 126, к. 2), к территории к ТЦ "Заречный двор" (пр. Солнечный, 11) начнется работа ярмарок местных товаропроизводителей.

В Тюмени в 10 часов в ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется новогодний утренник "Волшебный сундучок".

В Тюмени в 12 часов на площади 400-летия Тюмени откроется резиденция Деда Мороза.

В Тюмени в 12 часов на площади 400-летия Тюмени, в 13 часов 15 минут на катке "Звездный полюс" (ТРЦ "Ситимол"), в 14 часов 35 минут на Цветном бульваре (ЦУМ), в 15 часов 30 минут на Цветном бульваре (цирк) будет работать новогодний Дедморобус.

В Тюмени в 13 часов в театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165) начнется спектакль-вербатим "Моя комната".

В Тюмени в 13 часов в сквере Льва Ровнина начнется театрализовано-развлекательная программа "Зимние сказки".

В Тюмени в 15 часов в ТЦ "Галерея Вояж" (ул. Герцена, 94) начнется праздничная программа "Часы 12 бьют".

В Тюмени в 15 часов в сквере "Серебряные ключи" (ул. Энергостроителей, 2/1) начнется театрализовано-развлекательная программа "В гостях у...".

В Тюмени в 17 часов в ТРЦ "Кристалл" (ул. Дмитрия Менделеева, 1а) начнется акция "Новогодний сюрприз". Раздача поздравительных открыток "Фабрика волшебства".

В Тюмени в 17 часов в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) начнется новогодний квартирник "Литературный огонек".

В Тюмени в Surf Coffee стартует двухдневный интенсив для начинающих музыкантов-авторов "MUZ практикум".

В Ишиме на территории у ТЦ "Рынок Никольский" со стороны ул. Луначарского, 68 пройдет новогодняя "Никольская ярмарка".

В Нижней Тавде в 12 часов в спортивном комплексе (ул. Парковая, 9) начнется открытие зимнего сезона по лыжам в зачет выполнения нормативов ГТО.

Интересное в этот день:

1492 — на острове Эспаньола Колумбом основано первое поселение испанцев в Новом Свете — Ла-Навидад.

1759 — в Санкт-Петербурге академик Йозеф Браун впервые получил твердую ртуть.

1946 — в СССР под руководством И. В. Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.

1979 — начало ввода советских войск в Афганистан.

1991 — отставка Михаила Горбачева с поста президента СССР. Официально наименование РСФСР изменено на Российская Федерация (Россия).

1993 — вступила в силу Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года.

2003 — катастрофа Boeing 727 в Котону (Бенин). Погибли более 140 человек.

2010 — начался аномальный ледяной дождь, прошедший за две недели по средним широтам Северного полушария от Европы до США.

2016 — катастрофа Ту-154 под Сочи. Погибли 92 человека.