Тюменские навигаторы детства делятся опытом с другими регионами

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

В 2021 году Тюменская область вошла в число 11 пилотных регионов для реализации проекта "Навигаторы детства". По итогам конкурсного отбора 138 педагогов стали советниками директоров по воспитанию и работе с детскими организациями в школах региона.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" председатель Тюменского регионального отделения Российского движения школьников Наталья Ахлюстина, участниками проекта стали все 26 муниципалитетов региона.

Подводя итоги года, она отметила, что проект помог популяризовать среди школьников крупные детские движения, такие как Российское движение школьников и ЮнАрмия. Так, к РДШ за 2021 год присоединились 11 тысяч ребят. Благодаря этому Тюменская область вошла в ТОП-10 регионов по численности участников движения.

"В Тюменской по единым федеральным концепциям проводились дни единых действий, посвященные значимым общественным событиям и датам. Они объединяли не менее двух тысяч участников. На мой взгляд - это важный инструмент патриотического воспитания. У каждого участника создаются условия для ощущения единства со всей страной", - отметила она.

Наталья Ахлюстина добавила, что Тюменская область уже активно делится опытом реализации проекта "Навигаторы детства" с другими регионами. Так, тюменские педагоги приняли участие в окружном семинаре-совещании в Екатеринбурге, где поделились технологиями создания штаба по воспитанию в школе.

"Советник директора Омутинской школы №1 Юлия Чемакина в ноябре 2021 года приняла участие во всероссийском семинаре-совещании. Она поделилась своим опытом работы создания "Островка безопасности" для детей в школе", - добавила Наталья Ахлюстина.

Любовь Голышева