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В Тюмени открыли мемориальную доску на здании бывшей Госавтоинспекции

Общество, 17:08 24 декабря 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Торжественное открытие мемориальной доски, установленной на первом здании областной Госавтоинспекции, состоялось в Тюмени.

У дома № 24 на ул. Кирова собрались сотрудники и ветераны тюменской Госавтоинспекции, представители администрации города, общественности и юные инспекторы движения, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Мемориальной доска установлена на здании, в котором с 1944 по 1971 годы размещалось отделение Госавтоинспекции УНКВД по Тюменской области – отдел ГАИ УВД Тюменского облисполкома. Для придания мероприятию исторической атмосферы развод инспекторов ДПС проводился исполняющим обязанности заместителя командира полка ДПС в форме сотрудника милиции 60-х годов. На месте проведения мероприятия был выставлен патрульный ретро-автомобиль "Москвич".

Ветеран тюменской Госавтоинспекции Владимир Блинков, служебный путь которого начинался в 1965 году в стенах здания на Кирова, 24, рассказал, что в те годы в областной ГИБДД насчитывалось всего 10 человек и 24 человека - в службе ОРУД, работы было много и все поддерживали друг друга. Обращаясь к молодым сотрудникам, Владимир Блинков пожелал им здоровья, успехов в службе и быть честными людьми.

По окончании торжественной церемонии участники мероприятия сделали общее фото на память.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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