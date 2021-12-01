26 декабря - события дня
В Тюмени в 12 часов в фудмаркете "Заречный" (ул.Эрвье, 22) откроется новогодний маркет "Солянка".
В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) пройдет День научного кино фестиваля ФАНК.
Интересное в этот день:
1805 — Подписан Пресбургский мир - мирный договор между Францией и Австрией.
1825 — на престол взошёл император Николай І, во время присяги новому императору в Петербурге на Сенатской площади произошло восстание декабристов.
1898 — Мария и Пьер Кюри впервые получили радий.
1939 — землетрясение в турецком городе Эрзинджан унесло жизни около 39 тысяч человек.
1941 — Великая Отечественная война: началась Керченско-Феодосийская десантная операция, освобождены города Наро-Фоминск и Лихвин.
1943 — в Баренцевом море у мыса Нордкап потоплен германский линейный крейсер "Шарнхорст".
1973 — космический корабль "Союз-13" совершил посадку.
1974 — запущена космическая станция "Салют-4".
1975 — начало эксплуатации советского сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144.
1991 — Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ.
2004 — землетрясение в Индийском океане, вызвавшее самое смертоносное цунами в современной истории.