26 декабря - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в фудмаркете "Заречный" (ул.Эрвье, 22) откроется новогодний маркет "Солянка".

В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) пройдет День научного кино фестиваля ФАНК.

Интересное в этот день:

1805 — Подписан Пресбургский мир - мирный договор между Францией и Австрией.

1825 — на престол взошёл император Николай І, во время присяги новому императору в Петербурге на Сенатской площади произошло восстание декабристов.

1898 — Мария и Пьер Кюри впервые получили радий.

1939 — землетрясение в турецком городе Эрзинджан унесло жизни около 39 тысяч человек.

1941 — Великая Отечественная война: началась Керченско-Феодосийская десантная операция, освобождены города Наро-Фоминск и Лихвин.

1943 — в Баренцевом море у мыса Нордкап потоплен германский линейный крейсер "Шарнхорст".

1973 — космический корабль "Союз-13" совершил посадку.

1974 — запущена космическая станция "Салют-4".

1975 — начало эксплуатации советского сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144.

1991 — Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ.

2004 — землетрясение в Индийском океане, вызвавшее самое смертоносное цунами в современной истории.