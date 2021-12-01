  • 25 декабря 202125.12.2021суббота
  • USD73,1886
    EUR82,9300
  • В Тюмени -20..-22 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

26 декабря - события дня

Общество, 18:00 25 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в фудмаркете "Заречный" (ул.Эрвье, 22) откроется новогодний маркет "Солянка".

В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) пройдет День научного кино фестиваля ФАНК.

Интересное в этот день:

1805 — Подписан Пресбургский мир - мирный договор между Францией и Австрией.

1825 — на престол взошёл император Николай І, во время присяги новому императору в Петербурге на Сенатской площади произошло восстание декабристов.

1898 — Мария и Пьер Кюри впервые получили радий.

1939 — землетрясение в турецком городе Эрзинджан унесло жизни около 39 тысяч человек.

1941 — Великая Отечественная война: началась Керченско-Феодосийская десантная операция, освобождены города Наро-Фоминск и Лихвин.

1943 — в Баренцевом море у мыса Нордкап потоплен германский линейный крейсер "Шарнхорст".

1973 — космический корабль "Союз-13" совершил посадку.

1974 — запущена космическая станция "Салют-4".

1975 — начало эксплуатации советского сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144.

1991 — Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ.

2004 — землетрясение в Индийском океане, вызвавшее самое смертоносное цунами в современной истории.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:47 25.12.2021Кандидаты в Студенческий совет региона решают кейсы и проходят собеседование
18:10 25.12.2021В Тобольске разработали образовательный ресурс для тренеров по баскетболу
18:00 25.12.202126 декабря - события дня
17:17 25.12.2021В селах Тобольского района установили новые детские площадки