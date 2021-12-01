27 декабря - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской технопарке (ул. Республики, 142) начнется лекция тюменского оизнесмена Ильи Пискулина "Истории предпринимателя. Неизданное".

Интересное в этот день:

537 — торжественно освящён Собор святой Софии в Константинополе.

1831 — Чарльз Дарвин взошел на борт корабля "Бигль", чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции.

1932 — введение единой паспортной системы в СССР, образование паспортно-визовой службы.

1949 — Нидерланды признали независимость Индонезии.

1990 — в России создан Российский корпус спасателей (ныне — Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий).

1991 — Всесоюзная ГТРК упразднена и преобразована в РГТРК "Останкино".

2004 — зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет от Солнца.

2007 — в Москве, в Серебряном Бору, открыт Живописный мост.

2010 — начало вещания детско-юношеского телеканала Карусель.