27 декабря - события дня
В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам.
В Тюмени в 15 часов в Тюменской технопарке (ул. Республики, 142) начнется лекция тюменского оизнесмена Ильи Пискулина "Истории предпринимателя. Неизданное".
Интересное в этот день:
537 — торжественно освящён Собор святой Софии в Константинополе.
1831 — Чарльз Дарвин взошел на борт корабля "Бигль", чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции.
1932 — введение единой паспортной системы в СССР, образование паспортно-визовой службы.
1949 — Нидерланды признали независимость Индонезии.
1990 — в России создан Российский корпус спасателей (ныне — Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий).
1991 — Всесоюзная ГТРК упразднена и преобразована в РГТРК "Останкино".
2004 — зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет от Солнца.
2007 — в Москве, в Серебряном Бору, открыт Живописный мост.
2010 — начало вещания детско-юношеского телеканала Карусель.