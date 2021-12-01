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Пояса "со словесами" и оригинальные рушники выставили в ялуторовском музее

Общество, 14:44 26 декабря 2021

скриншот видео Музейного комплекса имени Словцова | Фото: скриншот видео Музейного комплекса имени Словцова

Выставка "Домотканая песня Сибири" открылась в музее "Торговые ряды" в Ялуторовске (ул. Первомайская, 19). На ней представлены предметы из коллекций Тюменского музейно-просветительского объединения — пояса "со словесами", рушники, украшенные вышивкой, ковры и текстильные изделия, изготовленные руками местных мастериц.

На выставке можно узнать об истоках появления ткацкого ремесла, его традициях и применении в быту, познакомиться с приспособлениями, необходимыми для изготовления сукна, и разнообразием знаменитого тюменского ковра.

Стоимость билета — 60 руб. Возрастное ограничение 0+

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