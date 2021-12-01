29 декабря - события дня
В Тюмени 12 часов в библиотеке № 2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31/2) начнется новогодний форум "Следствие ведут тюменочки".
В Тюмени в 15 часов в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) начнется игровая программа "Раз, два, три! В мир сказки попади!".
В Тюмени в 17 часов у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, строение 1) начнется торжественное открытие ледовой площадки на набережной.
В Тюмени в 17 часов на площади по адресу ул. Пражская, 27 начнется театрализованное уличное представление "Скоро Новый год".
В Тюмени в 17 часов в ДК "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется мастер-класс по созданию новогодней игрушки "Тигрулька".
Интересное в этот день:
1699 — Петр I издал именной указ № 1735 о переходе на Юлианский календарь "О писании впредь Генваря с 1 числа 1700 года, во всех бумагах лета от Рождества Христова, а не от сотворения мира".
1708 — указом Петра I территория России была разделена на восемь губерний.
1768 — введение Екатериной II бумажных денежных знаков (ассигнационных рублей).
1845 — Техас стал 28-м штатом США.
1922 — подписан Договор об образовании СССР
1941 — высажен советский десант в Феодосии.
1977 — создан спецотряд МВД "Витязь".
1989 — Вацлав Гавел стал президентом Чехословакии.
1993 — вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии (КБР).
2007 — открылась 174-я станция Московского метрополитена — Сретенский бульвар.
2012 — катастрофа Ту-204 во Внукове.
2013 — взрыв на железнодорожном вокзале в Волгограде.