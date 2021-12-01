Зарегистрировать автомобиль или обжаловать штраф за нарушение ПДД можно в ГИБДД Тюменской области в январские каникулы

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

О графике работы в новогодние праздники сообщает ГИБДД Тюменской области.

Межрайонный отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств на ул. 50 лет Октября, 63, будет работать 31 декабря с 8 до 13 часов. 3, 4, 5, 6, 8 января с 8 до 13 часов и с 14 до 17 часов.

Отделение технического надзора МО ГИБДД РЭР и ТН АМТС УМВД (д. Патрушево ул. Сибирская, 4/1) будет работать 31 декабря с 8 до 13 часов. 3, 4, 5, 6, 8 января с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов

Обжаловать штрафы, вынесенные с автоматических камер фотовидеофиксации нарушений ПДД можно будет в ЦАФАП ОДД ГИБДД УМВД России по Тюменской области (улица 50 лет Октября, дом 45) 31 декабря, 7 и 8 января – с 9 до 13 часов. 3,4,5 и 6 января - с 9 до 18 часов.

В подразделениях ГИБДД по Тюменской области будут принимать жителей по следующему графику.

Отделение по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области (ул. Одесская, д. 16) – 31 декабря с 14 до 17 часов, 3,4 и 5 января с 14 до 18 часов и 8 января с 9 до 13 часов.

Отделение по исполнению административного законодательства ОГИБДД УМВД России по Тюмени (ул. Энергетиков, 104) – 4, 5 и 6 января с 9 до 12 часов.