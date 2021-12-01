Журналиста "Тюменской линии" наградили первым в России "Хрустальным колокольчиком"

| Фото: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров России | Фото: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров России

Материал журналиста информационного агентства "Тюменская линия" Евгении Тенегиной назван лучшим в номинации "Опыт региона" I всероссийской журналистской премии "Хрустальный колокольчик".

Премия учреждена Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров России, награждение состоялось в рамках XII Конгресса отрасли при поддержке Минпромторга.

Президент ассоциации Антонина Цицулина отметила, что знак отраслевого признания вручается не за рассказы о достижениях индустрии, хотя они тоже важны, в за глубокое понимание тематики, за материалы, вызвавшие за прошедший год большой общественный резонанс, споры и обсуждения, широкое цитирование в СМИ и сети интернет.

Она рассказала, как родилась идея отраслевой награды для журналистов, и откуда возник образ хрустального колокольчика, который, с одной стороны, ассоциируется с детством: школьный колокольчик, погремушка, с другой – это набат, колокол, будоражащий общественность.

Экспертный совет премии рассмотрел более 100 публикаций на тему детских товаров и услуг для детей. Оценивались актуальность тематики, количество публикаций, совокупный охват и медиаиндекс. На торжественной церемонии награждения объявили обладателей первых "Хрустальных колокольчиков", в том числе Евгению Тенегину за материал об успешном опыте предприятий детских товаров Тюменской области.

Любовь Бушмакина