30 декабря - события дня
В Тюмень в 10 часов 30 минут в аэропорт Рощино прилетит первый чартерный рейс от TUI Россия в рамках новогодней туристической программы.
Интересное в этот день:
1806 — Турция объявляет войну России.
1916 — убийство Григория Распутина.
1922 — образован Союз Советских Социалистических Республик.
1941 — освобождены города Керчь, Феодосия, Калуга.
1947 — Королевство Румыния перестает существовать и превращается в Румынскую Народную Республику.
1984 — головная "Щука-Б", К-284, вступила в строй Тихоокеанского флота ВМФ СССР.
1995 — установлены почетные звания Российской Федерации.
2000 — на торжественном предновогоднем приеме в Большом Кремлевском дворце впервые официально исполнен новый гимн России.