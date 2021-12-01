30 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмень в 10 часов 30 минут в аэропорт Рощино прилетит первый чартерный рейс от TUI Россия в рамках новогодней туристической программы.

Интересное в этот день:

1806 — Турция объявляет войну России.

1916 — убийство Григория Распутина.

1922 — образован Союз Советских Социалистических Республик.

1941 — освобождены города Керчь, Феодосия, Калуга.

1947 — Королевство Румыния перестает существовать и превращается в Румынскую Народную Республику.

1984 — головная "Щука-Б", К-284, вступила в строй Тихоокеанского флота ВМФ СССР.

1995 — установлены почетные звания Российской Федерации.

2000 — на торжественном предновогоднем приеме в Большом Кремлевском дворце впервые официально исполнен новый гимн России.