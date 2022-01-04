В больницах Голышмановского городского округа используют новое офтальмологическое оборудование

| Фото: ОБ №19 Тюменского района | Фото: ОБ №19 Тюменского района

12 новых портативных тонометров для измерения внутриглазного давления (ВГД) используют в филиалах Областной больницы №11 п. Голышманово. Офтальмологическое оборудование закуплено по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Тюменской области, сообщает лечебное учреждение.

Цифровые портативные приборы удобны в использовании. Для измерения внутриглазного давления пациентам не нужно снимать контактные линзы, при проведении процедуры не используются анестетики.

В Омутинском филиале больницы провели уже 779 исследований с использованием нового оборудования.

"Уникальная методика измерения позволяет определить значение ВГД с высокой точностью. Незначительное отклонение прибора от вертикали не снижает точность результатов. Проводить измерение ВГД с помощью тонометра можно как в положении пациента лежа, так и в положении сидя", – рассказал врач-офтальмолог филиала №1 (с. Омутинское) ОБ №11 Виктор Муравьёв.

Новая методика позволяет проводить диагностику ВГД в клинических случаях различной сложности. Главный врач ОБ №11 Алексей Белов подчеркнул, что несвоевременная диагностика внутриглазного давления может стать причиной возникновения и прогрессирования глаукомы и потери зрения, поэтому важно проходить профилактические осмотры.