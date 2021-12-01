В Ялуторовске для туристов подготовили битву года в Берендеевом царстве

| Фото: МАУК "Арт-Вояж" Ялуторовск ВКонтакте | Фото: МАУК "Арт-Вояж" Ялуторовск ВКонтакте

Приключенческий квест "Карачун VS Коляда: битва года в Берендеевом царстве" пройдет в Ялуторовском остроге с 3 по 7 января 2022 г. Туристов, гостей острога ждет путешествие полное приключений, в котором самые любимые герои русских сказок помогут друзьям разбудить Коляду, запустить Кологод и встретить Новый год.

В Центральной городской библиотеке города в январе пройдет школа чародейства и волшебства "Хогвартс", куда приглашают гостей на "Бал волшебников", сообщает издание "Тюменская область сегодня".

Любителей активного отдыха ожидают соревнования - лыжные гонки, волейбол и мини-футбол на снегу, хоккей в валенках. Познакомиться с расписанием мероприятий можно в соцсетях учреждений культуры и образования, спорткомплексов.