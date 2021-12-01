  • 31 декабря 202131.12.2021пятница
  • USD74,2926
    EUR84,0695
  • В Тюмени -17..-19 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Ялуторовске для туристов подготовили битву года в Берендеевом царстве

Общество, 08:31 31 декабря 2021

МАУК "Арт-Вояж" Ялуторовск ВКонтакте | Фото: МАУК "Арт-Вояж" Ялуторовск ВКонтакте

Приключенческий квест "Карачун VS Коляда: битва года в Берендеевом царстве" пройдет в Ялуторовском остроге с 3 по 7 января 2022 г. Туристов, гостей острога ждет путешествие полное приключений, в котором самые любимые герои русских сказок помогут друзьям разбудить Коляду, запустить Кологод и встретить Новый год.

В Центральной городской библиотеке города в январе пройдет школа чародейства и волшебства "Хогвартс", куда приглашают гостей на "Бал волшебников", сообщает издание "Тюменская область сегодня".

Любителей активного отдыха ожидают соревнования - лыжные гонки, волейбол и мини-футбол на снегу, хоккей в валенках. Познакомиться с расписанием мероприятий можно в соцсетях учреждений культуры и образования, спорткомплексов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:31 31.12.2021В Ялуторовске для туристов подготовили битву года в Берендеевом царстве
20:39 30.12.2021Встретить Новый год в термальных источниках решили москвичи, прилетевшие в Тюмень чартерным рейсом TUI
18:49 30.12.2021Эксклюзивная премьера фильма "Тобол" состоится в праздники на "Тюменском времени"
18:38 30.12.2021Тюменские соцработники исполнили детские мечты благодаря акции "Елка желаний"