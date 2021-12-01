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В Тюменской области серебряные волонтеры реализуют творческие проекты

Общество, 11:48 31 декабря 2021

департамент социального развития Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент социального развития Тюменской области ВКонтакте

Клубы серебряного волонтерства развиваются в муниципалитетах Тюменской области. В Упоровском районе при комплексном центре социального обслуживания населения волонтеры 55+ реализуют проект "Каждому селу – маленький театр".

Инициированный серебряным волонтером, разработанный совместно с администрацией Пятковского сельского поселения, районным советом ветеранов, проект стал участником "Аукциона добрых дел", по итогам которого получил финансовую поддержку, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Программу репетиторства организовали серебряные волонтеры-педагоги Тобольска. Они помогают ребятам из многодетных семей и подросткам из группы риска осваивать школьные предметы.

В Онохинском поселении Тюменского района волонтеры инициировали "Возрождение забытых традиций" на базе созданной силами участниц клуба активного долголетия "Зыряночка" музейной комнаты "Русская изба". Активистки клуба уже не раз становились победителями и номинантами различных конкурсов, а также получили грант.

Медиа-проект серебряных волонтеров Юргинского района - "Говорит и показывает Юрга волонтерская" - тоже развивается при грантовой поддержке. Волонтеры разрабатывают сценарии, снимают и монтируют видеоролики, в том числе социального, просветительского характера о своей деятельности. Их показывают в сельских домах культуры района, в группе сообщества в социальных сетях, а также на уличном экране. Для земляков, далеких от интернета, выпускается газета "серебряных" волонтеров "Добровестник".

Каждый из этих и многих других проектов приносит в жизнь тюменцев старшего поколения новые встречи, радость общения и позволяют почувствовать себя в гуще жизни.

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