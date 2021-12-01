Жители Бердюжского района получили новый кинозал

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кинозал "Премьера" открыли в в районном доме культуры с. Бердюжье 23 декабря. Его оснастили оборудованием, позволяющим демонстрировать ленты в формате 3D.

Проект реализован в рамках национального проекта "Культура" при поддержке "Фонда кино". Бердюжский район стал одним из 122-х победителей федерального грантового конкурса.

"Уверена, эта уникальная атмосфера станет излюбленным местом для проведения семейного досуга, школьных каникул, а может быть даже и романтических свиданий. Выражаю благодарность администрации Бердюжского района и учреждению культуры "Премьера" за активную позицию. Со своей стороны мы всегда готовы поддерживать стремление муниципалитетов к участию в грантовых конкурсах" - отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

В день открытия в новом кинозале показали премьеру фильма "Ёлки 8", снятого в Тюменской области, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".