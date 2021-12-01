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В Студенческом центре Тюменской области в 2021 году прошло 350 мероприятий

Общество, 17:44 31 декабря 2021

Студсовет Тюменской области ВКонтакте | Фото: Студсовет Тюменской области ВКонтакте

В Студенческом центре Тюменской области в 2021 году прошло более 350 мероприятий от 92 сообществ. Их посетили 8 тыс. студентов.

Молодые люди проводили собрания сообществ, мастер-классы, репетиции к фестивалям, разговорные и дискуссионные клубы, кинопоказы, игротеки и многое другое.

"Студцентр открыт для всех студентов Тюменской области, мы работаем без выходных! Здесь можно провести мероприятие или сделать домашнее задание в спокойной обстановке. Узнать расписание и забронировать пространство можно по телефону или через наши странички в социальных сетях", — говорит руководитель Студенческого центра Тюменской области Екатерина Козеева.

В новогодние праздники Студцентр начнет работу с 5 января, сообщает "Мегатюмень".

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