  • 31 декабря 202131.12.2021пятница
  • USD74,2926
    EUR84,0695
  • В Тюмени -16..-18 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тобольске впервые пройдет "Фестиваль холода"

Общество, 19:48 31 декабря 2021

из сообщества "АквАйСпорт – Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "АквАйСпорт – Тюмень" во ВКонтакте

Впервые "Фестиваль холода" в Тобольске пройдет с 4 по 6 марта 2022 года. Организаторы - администрация города и центр закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень".

Первые два дня фестиваль будет принимать курорт "Алемасова". В первый день состоится турнир по пейнтболу среди команд-городов участников фестиваля. Также начнутся областные соревнования по зимнему плаванию, в которых примут участие моржи со всего региона. В конце состоится заплыв в проруби с факелами и церемония зажжения огня фестиваля.

Во второй день продолжатся соревнования моржей на дистанциях от 25 до 200 метров. Они станут отборочными к чемпионату мира по зимнему плаванию, который с 21 по 26 марта 2022 года примет Петрозаводск. Также состоятся презентация экспериментальных нормативов боевой подготовки курсантов ТВВИКУ в ледяной воде: плавание в военной форме, в бронежилете, с оружием. Сейчас команда будущих офицеров тренируется на базе центра "АквАйСпорт-Тюмень".

6 марта фестиваль переместится в центр Тобольска, на площадь возле Тобольского кремля. Здесь состоится концерт с участием творческих коллективов. В специально оборудованном бассейне пройдут показательные заплывы моржей с гирями. Любители исторической реконструкции представят сцены из истории покорения Сибири.

Кроме того, состоится конкурс среди самых красивых девушек "Мисс "Фестиваль холода".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:48 31.12.2021В Тобольске впервые пройдет "Фестиваль холода"
17:44 31.12.2021В Студенческом центре Тюменской области в 2021 году прошло 350 мероприятий
17:01 31.12.2021СИБУР поддержит 20 проектов победителей конкурса "Формула хороших дел" из Тобольска
16:36 31.12.2021Топ-6: люди года в Тюменской области