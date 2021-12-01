В Тобольске впервые пройдет "Фестиваль холода"

| Фото: из сообщества "АквАйСпорт – Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "АквАйСпорт – Тюмень" во ВКонтакте

Впервые "Фестиваль холода" в Тобольске пройдет с 4 по 6 марта 2022 года. Организаторы - администрация города и центр закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень".

Первые два дня фестиваль будет принимать курорт "Алемасова". В первый день состоится турнир по пейнтболу среди команд-городов участников фестиваля. Также начнутся областные соревнования по зимнему плаванию, в которых примут участие моржи со всего региона. В конце состоится заплыв в проруби с факелами и церемония зажжения огня фестиваля.

Во второй день продолжатся соревнования моржей на дистанциях от 25 до 200 метров. Они станут отборочными к чемпионату мира по зимнему плаванию, который с 21 по 26 марта 2022 года примет Петрозаводск. Также состоятся презентация экспериментальных нормативов боевой подготовки курсантов ТВВИКУ в ледяной воде: плавание в военной форме, в бронежилете, с оружием. Сейчас команда будущих офицеров тренируется на базе центра "АквАйСпорт-Тюмень".

6 марта фестиваль переместится в центр Тобольска, на площадь возле Тобольского кремля. Здесь состоится концерт с участием творческих коллективов. В специально оборудованном бассейне пройдут показательные заплывы моржей с гирями. Любители исторической реконструкции представят сцены из истории покорения Сибири.

Кроме того, состоится конкурс среди самых красивых девушек "Мисс "Фестиваль холода".