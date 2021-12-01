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Сотрудники ГИБДД и Дед Мороз навестили сбитого на "зебре" школьника в больнице

Общество, 13:52 31 декабря 2021

ГИБДД Тюменской области

12-летнего тюменского школьника Гошу, который был сбит 29 декабря на регулируемом пешеходном переходе на ул. Обдорской, 5 в Тюмени, навестили сотрудники ГИБДД и Дед Мороз.

По информации региональной ГАИ, Гоша направлялся на школьный новогодний утренник, когда его на переходе не пропустил 21-летний водитель со стажем за рулем 2 года. Автомобилист пояснил, что из-за солнца он не заметил красный сигнал на светофоре. Подросток получил тяжелую травму ноги, он госпитализирован в больницу и проведет в ней новогодние каникулы, на которые у семьи, да и у самого Георгия были большие планы.

Гоша любит читать фантастику и мечтает научиться кататься на коньках. Дед Мороз вручил подарки для Гоши и его младшего брата, с которым мама пришла навестить пострадавшего сына, у здания больницы. Когда Гоша выздоровеет, его пригласят стать участником благотворительного проекта по реабилитации детей, получивших тяжелые травмы в ДТП, "День рождения Зебры".

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Сотрудники ГИБДД желают Гоше выздоровления и призывают водителей пропускать пешеходов на пешеходных переходах.

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