Пациентов с коварными недугами спасали тюменские врачи в 2021 году

| Фото: ОКБ № 1 | Фото: ОКБ № 1

Истории спасения в больницах Тюменской области собрала редакция Megatyumen.ru, подводя итоги 2021 года. Медики помогали не только больным коронавирусной инфекцией, но и тем, кто столкнулся с другими коварными недугами.

1 января прошлого года в Областной клинической больнице № 2 появился на свет ребенок весом 1160 граммов. Младенец родился ослабленным. Срок беременности составил всего 29 недель. Ребенка доставили в отделение реанимации новорожденных и помогли восстановиться для дальнейшего развития. Сейчас с малышом все хорошо - он активно развивается и растет.

Онкогинекологи Медицинского города удалили у 60-летней тюменки 25-килограммовую опухоль. Хирургам и анестезиологам пришлось понервничать - случай был сложным. Операция длилась около трех часов. Образование оказалось доброкачественным. Медики отмечают, что женщине очень повезло: любая травма и падение могли привести к разрыву опухоли, кровотечению и летальному исходу.

В конце мая в Областную клиническую больницу № 1 в экстренном порядке привезли девочку, у которой выявили опухоль правого желудочка сердца размером 12 сантиметров. Ребенка на протяжении полутора лет беспокоила одышка, нарушение сердечного ритма, чувство тяжести и боли в груди.

Врачи утверждают, что это очень редкая патология. Задача перед кардиохирургами стояла очень сложная – сохранить клапанные структуры сердца, не скомпрометировать проходящие в непосредственной близости коронарные артерии и полностью восстановить функцию правого желудочка. Операция длилась 6,5 часов. Отец прооперированного ребенка сказал: "Мы, родители, до конца жизни будем благодарить врачей за спасение жизни нашей дочери".