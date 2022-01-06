Студентка из Тюмени собрала коллекцию причудливых кукол

группа "Karma Dolls (ООАК, куклы и перепрошивка)" ВКонтакте группа "Karma Dolls (ООАК, куклы и перепрошивка)" ВКонтакте

Необычные куклы уже четыре года собирает студентка Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, Владлена Кармалита. Недавно девушка начала зарабатывать на своем хобби — изготавливать нестандартные авторские куклы.

По признанию Владлены, она не верит в эзотерику и мистику, но ее привлекает атмосфера и эстетика ведьмовства, потому и куклы собирает соответствующие. В ее коллекции есть кукла по имени Анабель, многих эта игрушка пугает, но самой Владлене она очень нравится.

Кроме того, что девушка сама занялась созданием кукол, она, как будущий модельер-конструктор, шьет для игрушек наряды под заказ.

Владлена не исключает, что однажды ее увлечение куклами закончится. В этом случае экспонаты девушка оставит детям и внукам либо распродаст другим ценителям, пишет "Комсомольская правда — Тюмень".