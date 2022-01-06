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Тюмень можно поддержать на конкурсе самых привлекательных городов России

Общество, 13:57 06 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проголосовать за Тюмень предлагают ее жителям на 11-м ежегодном национальном конкурсе "Город России". Из 83 населенных пунктов путем-интернет-голосования выберут наиболее узнаваемый, привлекательный и символичный город страны.

Отдать свой голос за Тюмень можно на сайте конкурса город-россии.рф. С одного IP-адреса принимается один голос в сутки, голосовать можно ежедневно, пишет "Вслух.ру". Для этого не требуются ни регистрация, ни смс-подтверждения.

Итоги конкурса подведут в конце декабря 2022 года. Последние два года Тюмень входила в первую двадцатку городов.

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