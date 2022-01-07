Гранты по программе "Агростартап" помогают тюменским фермерам

Фото: mcx.ru Фото: mcx.ru

Предприниматель Валентина Торопова из Абатского района организовала мини-ферму в деревне Еремина, где разводят дойных коров. Для этого предпринимателем было приобретено 20 голов дойных коров черно-пестрой породы и необходимое оборудование. Проект реализуется за счет собственных средств предпринимателя, а также полученного гранта по программе "Агростартап".

На предоставление грантов "Агростартап" в 2021 году, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, было выделено 21 млн 359,8 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 5 млн 767,13 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 15 млн 592,67 тыс. рублей. По результатам проведенного конкурсного отбора отобрано 5 заявителей, которым предоставлены гранты.

Программа "Агростартап", по словам губернатора Александра Моора, - это эффективный инструмент развития малого бизнеса в агропромышленном комплексе.

"Участие в ней - хорошая возможность для начинающих сельских фермеров реализовать планы по созданию и развитию своего хозяйства, -отметил он. - Уже есть первые положительные результаты. Работу в этом направлении в Тюменской области будет продолжена".

Первый конкурс на предоставление грантов по реализации проектов создания и развития крестьянских хозяйств (Агростартап) был проведен в Тюменской области в 2018 году. По его итогам восемь фермеров получили возможность развить своё хозяйство с помощью средств национального проекта. Основное направление — животноводство.

По итогам 2019 года грант "Агростартап" получили 22 крестьянских (фермерских) хозяйства. Общая сумма предоставленных грантов составила 59,2 млн рублей.

Первые победители конкурсов "Агростартап" уже ведут активное освоение полученных средств. В целом в данных хозяйствах появились восемь тракторов, грузовой автомобиль, 49 единиц различной техники и оборудования. А также фермами приобретено почти 380 голов крупного рогатого скота мясного и молочного направления, 205 голов овец и 18 голов лошадей.