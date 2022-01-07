Тюменские социальные учреждения заслужили высокие оценки экспертов

Фото: дeпартамент социального развития Тюменской области Фото: дeпартамент социального развития Тюменской области

Тюменский Центр оздоровления и реабилитации "Красная гвоздика" занял почетное второе место в топе-10 пансионатов по инвестиционному потенциалу, по результатам ежегодного рейтинга инвест-привлекательности российских здравниц, опередив санатории Санкт-Петербурга, Калининградской области, Республики Крым и других регионов. Об этом сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

"Красная гвоздика" также стала лауреатом конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области". Санаторий вошел в число победителей номинации "Услуги для населения" за санаторно-оздоровительный сервис.

Проект "Штаб-квартира "серебряного" добровольчества" неоднократно в текущем году становился победителем Всероссийского грантового конкурса Ассоциации волонтерских центров "Молоды душой", а также победителем конкурса Благотворительного фонда "Хорошие истории" (Самара) и Благотворительного фонда В. Потанина (Конкурс "Ближний круг").

Также Штаб-квартира "серебряного" добровольчества стала полуфиналистом Международной премии #МЫВМЕСТЕ в конкурсном треке "Волонтеры и НКО". Проект "Гиды 55+.Перезагрузка" стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов.

Проект "Бабушкин Workout" с участием "серебряных" волонтеров, объединяющих поколения, стал победителем конкурса "Спорт для всех", организованного Благотворительным фондом В. Потанина.

Почетный знак Тюменской городской думы "За волонтерство и милосердие" получил коллектив Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации.