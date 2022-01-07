Росгвардейцы обеспечили безопасность тюменцев в Рождественскую ночь

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Профилактические мероприятия по антитеррористической защищенности граждан и обследованию храмов Тюмени на предмет своевременного обнаружения подозрительных и взрывоопасных предметов провели перед началом рождественских богослужений сотрудники Росгвардии.

Более 80 экипажей вневедомственной охраны находились на маршрутах патрулирования и были приближены к местам с массовым пребыванием людей, на которых также находились посты охраны правопорядка.

За прошедшие сутки 27 раз росгвардейцы выезжали по сигналу "тревога", поступавшим с охраняемых объектов различных форм собственности и мест хранения имущества граждан.

Благодаря слаженной работе личного состава правоохранительных органов региона, нарушений общественного порядка и краж с охраняемых объектов не допущено, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

Евгений Бабенко