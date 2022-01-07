Тюменский многопрофильный консультативно-диагностический центр активно развивается

Фото: пресс-служба МКДЦ Фото: пресс-служба МКДЦ

Более 240 тыс. пациентов приняли врачи тюменского Многопрофильного консультативно-диагностического центра в 2021 году.

Сегодня на базе центра функционируют 11 подразделений: амбулаторный центр кардиологии, центр амбулаторной онкологической помощи, центр амбулаторной хирургии, центр гастроэнтерологии и гепатологии, центр лучевой диагностики, центр спортивной медицины, отделения медицинской реабилитации, эндоскопии, эндокринологии, клинической лабораторной диагностики, а также дневной стационар.

Коллектив медучреждения работает по стандартам европейского уровня, внедряя в практику десятки современных диагностических и лечебных методик, сообщили в пресс-службе МКДЦ.

Так, в центре кардиологии открылся кабинет Стресс-ЭхоКГ, активно применяется генно-инженерная терапия для лечения пациентов с нарушениями жирового обмена.

В центре амбулаторной онкологической помощи расширяется спектр химиотерапевтического лечения пациентов со злокачественными новообразованиями. В настоящее время используется 8 химиопрепаратов, 11 схем лекарственного лечения. В 2022 году планируется увеличить количество противоопухолевых препаратов до 11, а схем лечения – до 15.

Активно развивается центр амбулаторной хирургии. В 3 раза увеличилось количество малых операций на коже и подкожной клетчатке. Более 1 тыс. хирургических вмешательств было сделано в области колопроктологии. Уверенно вводятся в практику медицинского центра оперативное лечение патологий ЛОР-органов, лазерная коагуляция сетчатки глаза при диабетической ретинопатии, эндовенозная лазерная коагуляция подкожных вен и другие малоинвазивные вмешательства.

Более 17 тыс. исследований провели врачи-эндоскописты МКДЦ. Около 22 тыс. пациентов приняли врачи-эндокринологи. В медицинском центре продолжает работу кабинет "Диабетическая стопа". В 2021 году его посетили более 5 тыс. больных. В 2022 году планируется открыть на базе эндокринологического отделения центр лечебного питания, где будет организован прием врачей-диетологов и отбор и направление пациентов на бариатрическую хирургию (оперативное лечение ожирения).

Одним из важнейших событий 2021 года стало для МКДЦ открытие отделения медицинской реабилитации, специалисты которого оказали помощь в восстановлении после перенесенной новой коронавирусной инфекции почти 500 пациентам. В 2022 году планируется увеличить количество видов медицинской реабилитации, в том числе при сердечно-сосудистых, бронхолегочных, онкологических, неврологических заболеваниях и нарушениях опорно-двигательного аппарата.

"Мы стремимся к тому, чтобы МКДЦ стал координационным методическим центром с обеспечением преемственности между всеми уровнями оказания медицинской помощи. Дальнейший вектор развития учреждения я вижу в реализации комплексной многопрофильной диагностики и лечении больных в амбулаторных условиях, а также в повышении доступности специализированной медицинской помощи для жителей города Тюмени и Тюменской области", – подчеркнул главный врач Дмитрий Бутов.