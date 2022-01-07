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Тюменские инвалиды трудятся на благо земляков

Общество, 16:31 07 января 2022

Фото: sevizm.mos.ru

Около 98 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья проживают в Тюменской области. Примерно треть из тех, кто может работать, трудоустроены.

Сотрудница Тюменского предприятия инвалидов по зрению Елена Ткаченко шьет постельное белье, одеяла и полотенца. С приходом пандемии девушка вместе с коллегами начала делать многоразовые защитные маски.

"Помимо этого мы изготавливаем матрасы, подушки, кухонные, столовые и банные наборы. Рядом с предприятием на улице Мельничной есть фирменный магазин, в котором можно купить все, что мы производим", - рассказала Елена Ткаченко.

Те, кто трудится на дому, предлагают свою продукцию через социальные сети. Тюменец Андрей Бетехтин, к примеру, продает сувениры ручной работы. Галина Балашова делает ободки, заколки и украшения, а Светлана Маралкина лепит из полимерной глины различные мелочи, сообщает "Тюменская область сегодня".

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